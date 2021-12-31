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Струбцина для шелфбаннера
Выгодно

Струбцина для шелфбаннера

Струбцины для шелфбаннеров - превосходное решение для крепления ваших рекламных материалов.

Струбцина применяется для крепления шелфбаннеров из пластика и картона толщиной от 0,5 до 6 мм, а также крепления стопперов.

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Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок.
Выгодно

Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок.

Простое и практичное решение для крепления плакатов, вывесок, шелфбаннеров с помощью струбцины с крючками. Подробнее
Струбцина для офисных перегородок с двумя отверстиями
Выгодно

Струбцина для офисных перегородок с двумя отверстиями

Струбцина для офисных экранов и перегородок из МДФ, ДСП и других материалов, надежный кронштейн с двумя отверстиями, лучшее решение в данной ситуации. Подробнее
Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip
Выгодно

Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip

Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip, применяется для крепления шелфбаннеров из картона и пластика толщиной от 0,5 до 3 мм. Подробнее
Струбцина для перегородок и офисных экранов
Выгодно

Струбцина для перегородок и офисных экранов

Струбцина мебельная для перегородок и офисных экранов с двумя отверстиями и отгибом. Подробнее

Популярные товары

Струбцина для офисных перегородок с двумя отверстиями
Артикул: 2001

Струбцина для офисных и перегородок с двумя отверстиями усиленная.

254 р.\шт.
Струбцина для перегородок и офисных экранов
Артикул: 2003

Струбцина мебельная для перегородок и офисных экранов с двумя отверстиями и отгибом.

215 р.\шт.
Струбцина для шелфбаннера
Артикул: 1002

Струбцина для шелфбаннера, применяется для крепления топперов, стопперов из пластика и картона толщиной до 6 мм.

95 р.\шт.
Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip
Артикул: 1001

Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip, предназначенна для крепления шелфбаннеров из картона, пластика толщиной от 0,5 до 3 мм.

87 р.\шт.
Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок.
Артикул: 1003

Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок, баннеров, применяется для подвеса плакатов и шефбаннеров к полкам.

104 р.\шт.
Крепеж для экранов и перегородок
Артикул: 2009

Струбцина - удобный крепеж для офисных экранов и перегородок из пластика, оргстекла, ДСП, МДФ любой толщины.

256 р.\шт.

каталог товаров

Струбцина для шелфбаннера
Артикул: 1002

Струбцина для шелфбаннера, применяется для крепления топперов, стопперов из пластика и картона толщиной до 6 мм.

95 р.\шт.
Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip
Артикул: 1001

Струбцина для шелфбаннера с держателем Supergrip, предназначенна для крепления шелфбаннеров из картона, пластика толщиной от 0,5 до 3 мм.

87 р.\шт.
Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок.
Артикул: 1003

Струбцина с крючками, держатель плакатов, вывесок, баннеров, применяется для подвеса плакатов и шефбаннеров к полкам.

104 р.\шт.
Струбцина с двумя отверстиями
Артикул: 1004

Струбцина с двумя отверстиями для крепления к полке страйп-лент, шелфтокеров, диспенсеров.

85 р.\шт.
Струбцина с отгибом и двумя отверстиями
Артикул: 1005

Струбцина с отгибом и двумя отверстиями для крепления к полке страйп-лент, шелфтокеров, диспенсеров.

100 р.\шт.
Струбцина для шелфбаннера с отгибом
Артикул: 1015

Струбцина для шелфбаннера с отгибом предназначена для крепления стопперов, топперов толщиной от 0,5 до 6 мм.

102 р.\шт.
Струбцина для шелфбаннера с горизонтальным креплением
Артикул: 1021

Струбцина для шелфбаннера с горизонтальным креплением

83 р.\шт.
Струбцина с отгибом и держателем Supergrip
Артикул: 1012

Струбцина c отгибом для шефбаннера и топпера с держателем Supergrip, применяется для крепления шелфбаннеров из картона и пластика толщиной от 0,5 до 3 мм.

102 р.\шт.
Струбцина для пластиковых рамок
Артикул: 1006

Струбцина для крепления стандартных пластиковых рамок различных форматов.

99 р.\шт.
Струбцина с держателем трубок
Артикул: 1008

Струбцина с держателем трубок, широко применяется для крепления флагов, вымпелов, ценников, плакатов и шелфбаннеров на алюминиевой трубке или стальном прутке.

112 р.\шт.
Струбцина для POS материалов увеличенная
Артикул: 1013

Струбцина для шелфбаннеров усиленная, идеально подходит для крепления габаритных и тяжелых POS материалов.

186 р.\шт.
Струбцина для тяжелых шелфбаннеров и POS
Артикул: 1014

Струбцина увеличенного размера для крепления внушительных шелфбаннеров и POS материалов. Габаритные размеры 125х100х25 (ВГШ).

190 р.\шт.
Струбцина с пластиной для крепления на скотч
Артикул: 1011

Струбцина с пластиной и обходом ценника для крепления различных POS материалов на двухсторонний скотч. 

111 р.\шт.
Струбцина с отгибом и 4 отверстиями
Артикул: 1010

Струбцина с отгибом для обхода ценника предназначена для крепления диспенсеров, страйп-лент, легких дисплеев, стопперов, для чего предусмотрено 4 отверстия.

95 р.\шт.
Струбцина для POS материалов
Артикул: 1016

Струбцина без отверстий предназначена для крепления легких POS материалов на двухсторонний скотч.

82 р.\шт.
Струбцина для офисных перегородок с двумя отверстиями
Артикул: 2001

Струбцина для офисных и перегородок с двумя отверстиями усиленная.

254 р.\шт.
Струбцина для крепления офисных и защитных экранов
Артикул: 2002

Удобное крепление для крепления защитных и офисных экранов. Не требует монтажных отверстий ни в защитном экране не в столешнице.

493 р.\шт.
Струбцина для перегородок и офисных экранов
Артикул: 2003

Струбцина мебельная для перегородок и офисных экранов с двумя отверстиями и отгибом.

215 р.\шт.
Мебельная струбцина для офисных перегородок из пластика, МДФ и ДСП
Артикул: 2004

Удачное решение для крепления перегородок из оргстекла и пластика, МДФ и ДСП к офисному столу. Данное крепление может так же использоваться для крепления холдеров и рекламных топперов.

253 р.\шт.
Струбцина для трубы 25 мм система Joker
Артикул: 2019

Струбцина для трубы 25 мм система Joker 25. Надежная и быстрая фиксация без сверления.

303 р.\шт.
Мебельная струбцина для крепления к офисному столу
Артикул: 2005

Кронштейн - струбцина с двумя отверстиями для крепления к офисному столу кранов и перегородок.

208 р.\шт.
Крепление с двумя резьбовыми отверстиями
Артикул: 2016

Крепление мебельное с двумя резьбовыми отверстиями м6 для крепления к офисному столу кранов и перегородок.

207 р.\шт.
Мебельное крепление для настольных экранов
Артикул: 2007

Мебельное крепление для настольных экранов и офисных перегородок. Торцевое крепление к столу офисных экранов и перегородок.

243 р.\шт.
Профиль для крепления защитных экранов
Артикул: 2021

Профиль для крепления защитных и зонирующих рабочее пространство экранов из таких материалов, как ПЭТ, акрил, оргстекло, поликарбонат.

243 р.\шт.
Мебельный держатель для офисных и защитных экранов
Артикул: 2023

Удобное крепление для монтажа защитных и офисных экранов. Не требует монтажных отверстий ни в защитном экране не в столешнице.

493 р.\шт.
Крепеж для экранов и перегородок
Артикул: 2009

Струбцина - удобный крепеж для офисных экранов и перегородок из пластика, оргстекла, ДСП, МДФ любой толщины.

256 р.\шт.
Настольное крепление офисного экрана
Артикул: 2011

Настольное крепление офисного экрана для разделения рабочего пространства. Крепление монтируется к столешнице с помощью 2х декоративных винтов.

222 р.\шт.
Струбцина для толстых столешниц толщиной до 64 мм.
Артикул: 2010

Усиленная мебельная струбцина для толстых столешниц толщиной до 64 мм.

282 р.\шт.
Кронштейн мебельный для крепления экрана-перегородки
Артикул: 2012

Кронштейн мебельный для крепления экрана-перегородки. Офисный экран - перегородка крепится винтами и зажимается между двух параллельных поверхностей.

200 р.\шт.
Поворотный держатель
Артикул: 2017

 Отличное решение для крепления, когда требуется закрепить перегородку из оргстекла или пластика под углом.

380 р.\шт.
Магнитный держатель топпера
Артикул: 4001

Магнитный держатель для крепления к металлическим поверхностям: баннеров, топперов, плакатов и вывесок толщиной от 0,3 до 3 мм., посредством пластикового держателя.

120 р.\шт.
Магнитный держатель для крепления плакатов
Артикул: 4002

Магнитный держатель для крепления к металлическим поверхностям: плакатов, топперов, рекламных вывесок, шелфбаннеров.

159 р.\шт.
Магнитный держатель ценника, топпера
Артикул: 4005

Магнитный держатель (струбцина на магните) ценника, топпера. Идеально подходит для крепления рекламных материалов к металлическим поверхностям.

130 р.\шт.
Магнитный держатель шелфбаннера
Артикул: 4004

Магнитный держатель шелфбаннера на неодимовых магнитах  усилием 3 кг

128 р.\шт.
Магнитный держатель топпера с профилем
Артикул: 4003

Магнитный держатель с профилем для крепления топпера, стоппера, баннера, ценника толщиной от 0,5 мм. до 6 мм.

130 р.\шт.
Магнитный держатель вывесок
Артикул: 4006

Магнитный держатель для рекламных плакатов и вывесок формата А5 - А4, крепится к вертикальным металлическим поверхностям.

114 р.\шт.
Держатель для ценника на магните
Артикул: 4008

Держатель для ценника на магните. Крепление ценника, топпера на трубке или стойке диаметром до 9 мм. к металлическим поверхностям.

101 р.\шт.
Держатель вывески, флага под углом 45° на магните
Артикул: 4009

Держатель вывески, флага под углом 45° на магните. ﻿Магнитное крепление вывески, флага на трубке диаметром до 9 мм. к металлическим поверхностям.

101 р.\шт.
Держатель для плакатов и вывесок на двух магнитах
Артикул: 4010

Надежное и удобное магнитное крепление. Держатель для плакатов и вывесок на двух магнитах. Данное изделие, позволят быстро и без помощи дополнительного инструмента закрепить на металлическую поверхность плакаты и вывески.

140 р.\шт.
Струбцина для светового оборудования.
Артикул: 3003

 Струбцина для светового и сценического оборудования. Простое и надежное решение для крепления оборудования к трубе диаметром 25 - 35 мм с помощью силового кронштейна - струбцины.

263 р.\шт.
Струбцина для светового оборудования
Артикул: 3001

Струбцина для светового и сценического  оборудования. Простое и надежное решение для крепления оборудования к трубе диаметром 35 - 50 мм с помощью силового кронштейна - струбцины.

270 р.\шт.
Трубная струбцина для светового оборудования.
Артикул: 3002

Трубная струбцина для светового и сценического оборудования. Простое и надежное решение для крепления оборудования к трубе диаметром 50 - 70 мм с помощью силового кронштейна - струбцины.

295 р.\шт.
Страховочный тросик для маятниковых дверей
Артикул: 3007

Страховочный трос для маятниковых дверей, применяется для страховки и обеспечения безопасной эксплуатации, маятниковых дверей.  

1 120 р.\шт.
Страховочный тросик для светового оборудования (600-2)
Артикул: 3004

 Страховочный тросик для профессионального светового оборудования длиной 600 мм.

169 р.\шт.
Страховочный тросик для светового оборудования (1000-2)
Артикул: 3005

 Страховочный тросик для профессионального светового оборудования длиной 1000 мм.

208 р.\шт.
Страховочный тросик для светового оборудования (1000-4)
Артикул: 3006

 Страховочный тросик для профессионального светового оборудования длиной 1000 мм.

458 р.\шт.

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Производство струбцин
для шелфбаннеров и POS

Струбцины - необходимый вспомогательный инструмент для фиксации и является незаменимым помощником для крепления светового оборудования, рекламных материалов. Струбцины состоят из подвижного элемента с зажимом и неподвижной рамы-фиксатора.

При выборе креплений необходимо учитывать размеры, виды струбцины, а также область его применения.

Сферы применения струбцин нашего производства:

Струбцины для шелфбаннеров используются для крепления плакатов, рекламных материалов, постеров, пластиковых рамок, POS материалов. Как правило, прижимной винт оснащен мягким пластиковым упором и применяется для крепления материалов из картона и пластика.
Мебельные струбцины - надежное решение для зонирования рабочего места, делающее среду более комфортной. С их помощью закрепить офисный экран, перегородку, надстройки для офисной меблировки не составит труда.
Струбцины для светового оборудования имеют матовое антибликовое покрытие, применятся совместно со страховочным тросом. Идеально подходит для крепления светового и акустического оборудования.

Сферы применения струбцин нашего производства:

Струбцины для шелфбаннеров используются для крепления плакатов, рекламных материалов, постеров, пластиковых рамок, POS материалов. Как правило, прижимной винт оснащен мягким пластиковым упором и применяется для крепления материалов из картона и пластика.

Мебельные струбцины и крепления для офисных экранов и перегородок - надежное решение для зонирования рабочего места, делающее среду более комфортной. С их помощью закрепить офисный экран, перегородку, надстройки для офисной меблировки не составит труда.

Струбцины для светового оборудования имеют матовое антибликовое покрытие, применятся совместно со страховочным тросом. Идеально подходит для крепления светового и акустического оборудования.

Экспозиторы - лучший способ для презентации продукта или товара. Данная конструкция поможет выделить товар, сделать его доступнее покупателю.

Мы предлагаем Вам широкий ассортимент струбцин нашего по доступным ценам, а так же высокого качества от производителя с доставкой по РФ.

Производство струбцин
для шелфбаннеров и POS

Струбцины - необходимый вспомогательный инструмент для фиксации и является незаменимым помощником для крепления рекламных материалов, офисных экранов и перегородок. Струбцины состоят из подвижного элемента с зажимом и неподвижной рамы-фиксатора.

При выборе струбцины необходимо учитывать размеры, виды струбцины, а также область его применения.

 

Сферы применения струбцин нашего производства:

Струбцины для шелфбаннеров используются для крепления плакатов, рекламных материалов, постеров, пластиковых рамок, POS материалов. Как правило, прижимной винт оснащен мягким пластиковым упором и применяется для крепления материалов из картона и пластика.

Мебельные струбцины - надежное решение для зонирования рабочего места, делающее среду более комфортной. С их помощью закрепить офисный экран, перегородку, надстройки для офисной меблировки не составит труда.

Струбцины для светового оборудования имеют матовое антибликовое покрытие, применятся совместно со страховочным тросом. Идеально подходит для крепления светового и акустического оборудования.

Экспозиторы - лучший способ для презентации продукта или товара. Данная конструкция поможет выделить товар, сделать его доступнее покупателю.

Мы предлагаем Вам широкий ассортимент струбцин нашего по доступным ценам, а так же высокого качества от производителя с доставкой по РФ.