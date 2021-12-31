Струбцины - необходимый вспомогательный инструмент для фиксации и является незаменимым помощником для крепления светового оборудования, рекламных материалов. Струбцины состоят из подвижного элемента с зажимом и неподвижной рамы-фиксатора.

При выборе креплений необходимо учитывать размеры, виды струбцины, а также область его применения.

Сферы применения струбцин нашего производства:

Струбцины для шелфбаннеров используются для крепления плакатов, рекламных материалов, постеров, пластиковых рамок, POS материалов. Как правило, прижимной винт оснащен мягким пластиковым упором и применяется для крепления материалов из картона и пластика.

Мебельные струбцины - надежное решение для зонирования рабочего места, делающее среду более комфортной. С их помощью закрепить офисный экран, перегородку, надстройки для офисной меблировки не составит труда.

Струбцины для светового оборудования имеют матовое антибликовое покрытие, применятся совместно со страховочным тросом. Идеально подходит для крепления светового и акустического оборудования.

Сферы применения струбцин нашего производства:

Струбцины для шелфбаннеров используются для крепления плакатов, рекламных материалов, постеров, пластиковых рамок, POS материалов. Как правило, прижимной винт оснащен мягким пластиковым упором и применяется для крепления материалов из картона и пластика.

Мебельные струбцины и крепления для офисных экранов и перегородок - надежное решение для зонирования рабочего места, делающее среду более комфортной. С их помощью закрепить офисный экран, перегородку, надстройки для офисной меблировки не составит труда.

Струбцины для светового оборудования имеют матовое антибликовое покрытие, применятся совместно со страховочным тросом. Идеально подходит для крепления светового и акустического оборудования.

Экспозиторы - лучший способ для презентации продукта или товара. Данная конструкция поможет выделить товар, сделать его доступнее покупателю.

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